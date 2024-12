Accord Tunisie-Banque mondiale : Renforcement des projets sociaux et économiques prioritaires

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh et le Représentant résident de la Banque Mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, ont signé, lundi 09 décembre 2024, un mémorandum sur l’accès à l’instrument mis par la Banque mondiale (BM) pour une réponse rapide aux crises. Un nouveau mécanisme pour les pays en développement qui leur permet d’accéder à 10 % des soldes non décaissés de son portefeuille pour une riposte rapide après la survenue d’une situation d’urgence.

Ce mémorandum a été signé, lors d’un entretien tenu hier entre le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, et le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ousmane Dione, qui effectue une visite de travail en Tunisie.

L’entretien, qui s’est déroulé en présence du directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte Moustapha Ndiaye, et Alexandre Arrobbio, Représentant résident de la Banque pour la Tunisie, a été l’occasion pour les deux parties de discuter de l’état d’avancement de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque, ainsi que des programmes de travail pour la prochaine période.

Abdelhafidh a souligné l’importance des domaines de coopération qui seront programmés, étant donné qu’ils sont des priorités nationales, notamment les domaines sociaux, tels que la santé, l’éducation et la sécurité sociale, en plus d’autres secteurs vitaux, relatifs à l’eau, à l’énergie, au transport et à l’appui aux petites et moyennes entreprises.

Le ministre a également évoqué les réformes les plus importantes envisagées par le gouvernement tunisien pour améliorer le climat des investissements et des affaires, ainsi que les mesures adoptées pour accélérer le rythme d’exécution des projets, notamment ceux financés dans le cadre de la coopération internationale.

Pour sa part, Osmane Dione a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération entre les deux parties, soulignant la disponibilité de la Banque à renforcer le partenariat pour aider la Tunisie à atteindre ses objectifs en matière de développement économique et social.

Il a également souligné l’importance des domaines de coopération fixés pour la prochaine période, et leur cohérence avec les orientations de la Banque, saluant les efforts de réforme déployés pour relancer l’activité économique ainsi que les mesures prises pour améliorer le rythme de mise en œuvre des projets.