La STAM et l’Office des Céréales travaillent ensemble pour améliorer les équipements de déchargement

Des responsables de l’Office des Céréales et de la Société tunisienne d’Acconage et de manutention (STAM) ont convenu d’échanger des données sur les programmes d’investissement liés aux réservoirs et aux équipements de déchargement des navires aux ports.

Ont participé à la réunion, tenue mardi à Tunis, la PDG de l’Office Salwa Ben Hadid Zouari et le PDG de la STAM, Chokri Lâamiri, en présence de certains cadres des deux établissements, selon un communiqué publié par l’Office des céréales.

Les participants ont passé en revue les principales difficultés et lacunes relatives aux opérations de déchargement des navires et les moyens d’améliorer ces services.

Ils ont souligné la nécessité d’élaborer un cadre juridique organisant l’interaction entre les deux institutions.

La réunion s’inscrit dans le cadre des efforts visant à surmonter les problèmes qui empêchent la rentabilité du déchargement des navires aux ports.