JCC2024 : Les prisons tunisiennes accueillent un cinéma d’exception

Une conférence de presse s’est tenue vendredi matin à la Cité de la Culture Chedly Klibi pour présenter les détails de la 10ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) dans les prisons, qui se déroulera du 15 au 21 décembre 2024 dans le cadre de la 35ème édition des JCC.

Cette édition propose la projection de neuf films provenant de Tunisie, de Jordanie, de Palestine et d’Algérie: quatre longs métrages de fiction, un long métrage documentaire, un film d’animation, deux courts métrages de fiction et un court métrage documentaire.

Les projections auront lieu dans six établissements pénitentiaires : la prison civile de Borj Erroumi (Bizerte), qui accueillera la séance d’ouverture, ainsi que les prisons civiles de Essers (Le Kef), Monastir, Gabès, Sfax et Belli (Nabeul).

La directrice artistique de la 35ème édition des JCC Lamia Belkaïed Guiga a précisé que le choix d’un film jordanien pour l’ouverture des JCC dans les prisons répond à la demande de l’équipe du film, qui a tenu à participer à cette expérience unique dans le monde arabe.

Les réalisateurs des œuvres programmées, ainsi que plusieurs membres de leurs équipes, seront présents lors des différentes projections.

Il est à noter que les JCC dans les prisons, lancées en 2014, en partenariat avec la Direction générale des Prisons et de la Rééducation (CGPR) vont se dérouler cette année deux nouveaux établissements pénitentiaires: la prison civile de Essers et celle de Gabès.

Ci-après le programme des projections de la 10ème édition des JCC dans les prisons :

15 décembre : “Farha” de la réalisatrice jordanienne Darin J. Sallam (prison civile de Borj Erroumi-Bizerte))

16 décembre : “Asfour Jenna” de Mourad Ben Cheikh (prison civile de Essers)

17 décembre : “Inshallah a Boy” d’Amjad Al Rasheed-Jordanie (prison civile de Monastir)

18 décembre : “El Sakia” de Naoufel Klach-Algérie (Cité de la Culture)

19 décembre : trois courts métrages “Anamel” un documentaire de Aïda Chamekh, “Where is Diana”, fiction de Samy Chaffai et “In the Waiting Room” fiction du palestinien Moatasem Taha (prison civile de Gabès)

20 décembre : “Movma” d’Inès Ben Othman, (prison civile de Sfax)

21 décembre : “Salma” du réalisateur syrien Joud Said (prison civile de Belli).