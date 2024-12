La 2e séance plénière commune pour le vote sur le texte unifié de la loi de finances 2025 se tiendra lundi prochain, à 14 heures, a indiqué le député Riadh Dridi, membre du bureau du Conseil national des régions et des districts (CNRD), chargé de l’information et de la communication.

Dans une déclaration, vendredi, à l’agence TAP, Dridi a indiqué qu’une commission paritaire composée de cinq membres issus de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du CNRD a entamé l’examen et l’élaboration d’un projet de texte unifié concernant les dispositions litigieuses du projet de loi de finances, conformément à l’article 16 du décret-loi n°1 régissant les relations entre l’ARP et le CNRD.

Le député a, dans ce contexte, ajouté que le CNRD a apporté des modifications à nombre d’articles et rejeté ou ajouté d’autres lors de la plénière consacrée à l’examen de la loi de finances. C’était après que l’ARP ait voté cette loi.

Riadh Dridi a, par ailleurs, indiqué que l’ARP et le CNRD voteront lors de cette séance sur les articles litigieux de la loi de finances, ainsi que sur le projet de loi dans son ensemble, tout en respectant la même procédure que celle appliquée pour le vote des missions, soit le vote des membres du parlement suivi du vote des membres du CNRD.

Réuni jeudi, le bureau de l’ARP a décidé de rester en réunion permanente jusqu’à l’adoption du projet de loi de finances pour l’année 2025 dans les délais constitutionnels.

La réunion a été consacrée à l’examen des dispositions requises après l’approbation du projet de loi de finances pour l’exercice 2025 par le CNRD.

Le projet a été approuvé par l’ARP avec des amendements.