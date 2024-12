La Tunisie s’apprête à vivre une journée pluvieuse et venteuse, marquée par des orages et des averses localement fortes, notamment sur les côtes nord et l’extrême nord-ouest.

Des grêlons sont même attendus par endroits.

Les températures baisseront sensiblement, atteignant à peine 7 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera en rafales, pouvant dépasser 80 km/h, surtout sur les côtes et les hauteurs ouest.

La mer sera agitée, voire très agitée par endroits.