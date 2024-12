Le Parti démocrate (PD), principale formation de l’opposition, a annoncé ce mercredi sa décision de poursuivre en justice le président Yoon Suk Yeol ainsi que ses ministres de la Défense et de l’Intérieur pour haute trahison et de tenter d’obtenir leurs destitutions afin de les tenir responsables de la proclamation la nuit passée de la loi martiale, finalement levée à la demande de l’Assemblée nationale.

«Nous poursuivrons en justice le président Yoon, le ministre de la Défense Kim Yong-hyun et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min pour haute trahison et chercherons à les destituer» pour avoir décrété la loi martiale d’urgence «de manières inconstitutionnelle et illégale», a déclaré le porte-parole du parti, Jo Seoung-lae, lors d’un point de presse.

Il a également appelé les autorités judiciaires à ouvrir immédiatement une enquête sur cette affaire de trahison et à traduire devant la justice les responsables, y compris le commandant de la loi martiale et le préfet de police.

Dans une résolution publiée plus tôt dans la journée, le principal parti de l’opposition a exigé la démission immédiate du président Yoon Suk Yeol, promettant de chercher à le destituer s’il ne renonçait pas de lui-même à ses fonctions.