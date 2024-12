Tunis a vibré au rythme de la 37e édition du Marathon COMAR ce dimanche 1er décembre. Un rendez-vous incontournable des professionnels et des amateurs de running en Tunisie, a tenu toutes ses promesses. Près de 8000 coureurs, venus des quatre coins du pays et de l’étranger, ont sillonné les rues de la capitale, sous un soleil radieux.

Le départ, donné ce matin sur l’avenue Habib Bourguiba, a été marqué par une ambiance festive et une énergie débordante. Les participants, tous unis par la passion de la course, ont parcouru les différents parcours proposés : marathon, semi-marathon, course pour tous et kids marathon.