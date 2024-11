Dans le cadre de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage -Théâtre du Monde, le public du Théâtre Municipal de Tunis a assisté, le mercredi 27 novembre 2024, à une adaptation théâtrale et musicale d’un classique de la littérature russe “Pauvre Lisa”, un récit romantique de Nikolaï Karamzine écrit en 1792.

Mis en scène par Mark Rozovsky, ce récit d’amour tragique prend la forme d’une comédie musicale où quatre personnages, Erast, Liza, la mère de Liza, et l’auteur lui-même, donnent vie à l’histoire: une histoire d’amour entre un noble, Erast, et une paysanne, Liza, mais qui finit mal lorsque Erast l’abandonne pour épouser une riche héritière.

Au-delà de l’histoire qui peut sembler classique, la pièce, mêlant chant et théâtre, aborde la complexité des relations humaines et l’influence du contexte socio-économique sur la nature humaine, et ce, dans une mise en scène aux accents joyeux, en puisant dans l’héritage musical et folklorique russe.