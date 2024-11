L’Assemblée des Représentants du Peuple(ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont repris, mercredi 27 novembre 2024, la séance plénière commune, consacrée à l’examen et l’adoption des articles du projet de Loi de Finances (PLF) 2025, en présence de la ministre des Finances, Sihem Nemsia.

Les députés ont entamé la séance par l’adoption de l’article 12 relatif à la prolongation du programme spécifique du départ anticipé à la retraite avant l’âge légal pour couvrir la période jusqu’à 2028 au lieu 2027.

Au cours de son intervention, la ministre des Finances a estimé que cette mesure devrait alourdir le fardeau de l’État car elle couvrira la charge des coûts d’exécution et des pensions. Cette mesure coûterait, selon elle, 240 millions de dinars par an au budget de l’État.

Elle a exhorté, à cette occasion, les députés à ne pas prolonger ce programme et à limiter son application à une durée de trois ans, soit jusqu’en 2027.

L’ARP a déjà adopté, mardi après-midi, en plénière commune, au Palais du Bardo, l’intitulé du Projet de Loi de Finances 2025 ainsi que les missions et missions spéciales inscrites dans le cadre du projet de budget de l’Etat pour l’année 2025.