L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi après-midi, en plénière commune, au Palais du Bardo, l’intitulé du Projet de Loi de Finances 2025 ainsi que les missions et missions spéciales inscrites dans le cadre du projet de budget de l’Etat pour l’année 2025.

Il s’agit des missions spéciales de l’ARP et du CNRD (Conseil national des régions et des districts), ainsi que celles des dépenses imprévues et non réparties et des dépenses de Financement.

Ont été aussi adoptées, les missions de la présidence de la République et de celle du Gouvernement ainsi que les missions de l’Intérieur, de la Justice, des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, de la Défense nationale, des Affaires religieuses, des Finances, de l’Economie et de la planification.

Les missions des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, du Commerce et du Développement des exportations, des Technologies de la communication, du Tourisme, de l’Equipement et de l’Habitat, de l’Environnement, des Transports et des Affaires culturelles ont également été adoptées.

Les députés ont par ailleurs adopté les missions de la Jeunesse et des Sports, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, de la Santé, des Affaires sociales, de l’Education, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les députés ont également adopté les missions spéciales du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des comptes et de l’ISIE.

La plénière se poursuivra mardi soir pour l’examen et l’adoption des articles du projet de Loi de Finances 2025, en présence de la ministre des Finances, Sihem Nemsia.