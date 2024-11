L’Espérance Sportive de Tunis démarre en force sa campagne en Ligue des Champions de la CAF

L’Espérance Sportive de Tunis a pris un bon départ dans la Ligue des Champions de la CAF en écrasant le Djoliba AC du Mali sur le score de 4-0. Ce match, comptant pour la première journée de la phase de poules (Groupe D), s’est déroulé mardi soir au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les buts tunisiens ont été inscrits par Raed Bouchniba dès la 4ème minute, suivi par Elias Mokwana à la 41ème. En seconde période, Oussama Bouguerra et Koussay Maacha ont alourdi le score respectivement à la 76ème et à la 90+4ème minute.

Cette victoire convaincante place l’Espérance Sportive de Tunis en tête de son groupe et lui offre un excellent point de départ pour atteindre les phases finales de la compétition. Les Sang et Or ont démontré une maîtrise technique et une efficacité redoutable face à une équipe malienne qui n’a pas démérité.

Dans l’autre match du groupe, Pyramids FC d’Égypte a également assuré le spectacle en s’imposant largement face à Sagrada Esperança d’Angola (5-1).