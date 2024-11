Ce samedi après-midi, en Ligue 1, le RC Lens accueillera l’Olympique de Marseille pour une confrontation cruciale pour les deux équipes qui traversent une période difficile.

Le RC Lens (8ème) peine à afficher de la régularité en championnat. Après un bon début de saison, les Sang et Or alternent entre bons et moins bons résultats, principalement à cause des blessures qui perturbent leur dynamique. Le récent succès contre le FC Nantes, avant la trêve internationale, pourrait leur avoir redonné de la confiance, bien que plusieurs joueurs clés soient absents pour ce match.

De son côté, l’Olympique de Marseille (3ème) cherche à se racheter après sa défaite surprenante au Vélodrome contre l’AJ Auxerre (1-3).

RC Lens – OM sera diffusé sur BeIN Sports 1, à 17h.