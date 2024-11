Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné que son département accomplit parfaitement son rôle au double plan national et international sur la question de la migration irrégulière et ne ménage à ce titre aucun effort en vue d’accélérer le retour sécurisé des migrants irréguliers dans le cadre d’une approche soucieuse du respect des droits de l’homme et de la dignité humaine.

Répondant aux interrogations des membres de l’ARP et du CNRD, samedi soir, lors de l’examen du budget de son département, il a déclaré que le ministère déploie un effort national soutenu et concerté avec les ministères, les structures et les organisations de la société civile afin de faciliter le retour volontaire et sécurisé des migrants irréguliers qui désirent regagner leurs pays d’origine.

Au niveau international, a-t-il poursuivi, le ministre a mis l’accent sur la nécessaire coordination entre le MAE, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le principal partenaire de la Tunisie, l’Union européenne (UE), afin de débusquer les financements nécessaires permettant d’accélérer ce processus, qui, a-t-il dit, revêt un caractère multilatéral.

La plan mis sur pied par la Tunisie à cet effet commence à porter fruit, a renchéri le ministre, formulant le souhait de voir les parties onusiennes contribuer à sa réussite en coordination avec les pays voisins et les pays concernés dans le cadre du respect des droits de l’homme, des obligations internationales.