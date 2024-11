La Chine a enregistré une augmentation de 11,8% du nombre de nouvelles entreprises à capitaux étrangers créées au cours des dix premiers mois de 2024, malgré une baisse significative des investissements directs étrangers (IDE).

Entre janvier et octobre, 46.893 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été établies dans le pays asiatique, représentant une hausse de 11,8% par rapport à l’année précédente, selon le ministère chinois du Commerce.

Durant la même période, les IDE effectivement utilisés en Chine continentale ont totalisé 693,21 milliards de yuans (environ 96,2 milliards de dollars américains), ce qui représente une baisse de 29,8% par rapport à l’année précédente, a indiqué le ministère dans un communiqué publié vendredi.

Le secteur manufacturier de haute technologie a attiré 80,18 milliards de yuans, soit 11,6% du flux total d’IDE, en hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à la même période en 2023, relève le communiqué.

Les IDE dans la fabrication d’équipements médicaux et d’instruments ont bondi de 61,7%, tandis que ceux dans la fabrication d’ordinateurs et d’équipements de bureau ont progressé de 48,8%, fait savoir la même source.

Les IDE en provenance d’Allemagne et d’Australie ont enregistré les plus fortes hausses, augmentant respectivement de 7,5% et 6% en glissement annuel, d’après les données du ministère.