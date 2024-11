Le Saoudien Hatem Al-Shehri, figure de proue de la littérature arabe moderne, sera à l’honneur à Tunis ce week-end.

Hatem Al-Shehri est un écrivain, poète et éditeur dont les oeuvres ont été traduites dans plus de neuf langues. Un hommage lui sera rendu à l’occasion de la parution de deux de ses recueils de poésie en Espagnol ainsi que pour son expérience en tant qu’écrivain et poète largement traduit.

Al-Shehri aura rendez-vous avec ses lecteurs à l’occasion d’une rencontre, vendredi après-midi, à la bibliothèque Béchir Khraief, au siège à la Maison du Roman à la Cité de la culture. La maison du roman a annoncé que ce rendez-vous de la rentrée littéraire est le premier de la série « mon expérience ».

Al-Shehri a annoncé sur sa page facebook qu’il sera également à l’honneur, les vendredi 15 et samedi 16 novembre, à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, Université de la Manouba, à l’invitation du président du Département de langue et littérature espagnoles, Ridha Mami”.

Universitaire, chercheur, traducteur et hispanisant, Ridha Mami est le président de l’Association tunisienne des diplômés en langue et littérature espagnoles et fondateur du forum international tuniso-hispano-latino-américain des intellectuels et écrivains organisé récemment dans sa 7ème édition sous le thème “Espanisme et interculturalité”.

L’Université de la Mannouba rendra hommage à Al-Shehri en tant que poète et ce à l’occasion de la traduction espagnole de ses receuils : Je reconnais Clairement le Visage du Désespoir (Aarifou wajha al yaasi jaidan) et D’où Vient Toute Cette Mort ? (Men ayna yaati hadha al mawto kolloh?).

L’édition arabe de « D’où Vient Toute Cette Mort ? (61 pages) est paru en 2024 aux éditions “Almutawassit Books”. La traduction espagnole de ce recueil a valu à son auteur de remporter le prix de la poésie traduite, en Esapgne, en remportant le prestigieux prix «Ibn Arabi International Prize for Arabic Literature », lancé en 2017 par le groupe d’édition Sial Pygmalion. Ce prix récompense les auteurs arabes qui se sont distingués en tant que poètes, conteurs, essayistes et traducteurs.

Selon la revue Riadh Review of Books (RRB), la mélancolie, la réflexion existentielle et la recherche de sens au milieu du désespoir sont des thèmes récurrents sans la poésie d’Al Shehri. Son dernier recueil, Je reconnais Clairement le Visage du Désespoir, a été largement acclamé et traduit en plusieurs langues”.

D’où Vient Toute Cette Mort ? est “une exploration puissante de la peur existentielle, de l’angoisse personnelle et de la recherche universelle de sens. S’inspirant des géants littéraires comme Kafka, Dostoïevski et Schopenhauer, le recueil de poèmes se plonge dans les thèmes de la mort, de la souffrance et de l’identité”, souligne la revue.

Hatem Al-Shehri est un éminent auteur, poète et figure littéraire saoudienne distinguée avec une carrière prolifique de plus de 16 ans dans l’industrie de l’édition. Il est auteur de 17 œuvres littéraires traduites dans plusieurs langues telles que l’anglais, le français, l’espagnol, le kurde, le suédois, l’italien et le bosniaque.

La revue RRB présente un auteur dont les contributions à la littérature arabe, ainsi que l’approche innovante de la poésie et de la prose, ont fait de lui une voix importante dans la littérature saoudienne contemporaine.

Hatem Al-Shehri est le premier agent littéraire d’Arabie Saoudite, un rôle qui lui a permis de façonner le paysage littéraire dans son pays, indique la revue littéraire. Peu connu, le métier d’agent littéraire consiste à faire l’intermédiaire, entre un auteur ou son représentant, et un éditeur, en vue de négocier les droits d’exploitation d’une oeuvre.

L’auteur saoudien est académicien, membre du comité consultatif du département de littérature anglaise de l’Université Princesse Noura, à Riyad, peut-on lire dans sa biographie sur le site RRB. Il est également présentateur de télévision avec plus de 1 500 heures de temps d’antenne.