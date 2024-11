Le classement des principaux influenceurs et créateurs de contenu en Tunisie, organisé par plateforme de réseaux sociaux Favikon.

Douha Laribii : Influenceuse et créatrice de contenu spécialisée dans la mode et le style de vie, elle se classe en première position avec 18,6 millions.

Dorra Zarrouk : Actrice renommée, également diplômée en sciences politiques, elle occupe la deuxième place avec une grande popularité sur Instagram (17,2 millions d’abonnés), TikTok et d’autres réseaux.

Riomadon : Créateur de contenu comique sur YouTube et TikTok, il se classe troisième avec plus de 6,1 millions d’abonnés sur TikTok et Youtube.

Samara Riahi : Musicien et personnalité des réseaux sociaux, il est connu pour sa musique et sa présence principalement sur YouTube, avec un total de 5 millions d’abonnés.

Douha Laribi : Influenceuse et créatrice de contenu. Elle partage son quotidien et ses intérêts avec un large public sur les réseaux sociaux, avec 4 millions d’abonnés sur Instagram.