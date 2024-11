Lors de la 4e journée de la Ligue 2 du football professionnel tunisien, plusieurs matchs se sont disputés le samedi 9 novembre 2024, répartis entre les deux groupes de compétition.

Dans le Groupe A, l’AS Ariana a pris l’avantage sur le CS Msaken avec un score de 1-0 à l’Ariana, tandis que le SA Menzel Bourguiba et l’AS Megrine se sont quittés sur un score nul de 0-0 à Menzel Bourguiba.

Le CS Korba s’est distingué par une victoire nette de 3-0 contre le CS Hammam-Lif à Korba, consolidant ainsi sa position en tête avec 10 points. L’ES Hammam-Sousse et l’AS Oued Ellil ont également fait match nul (1-1), alors que l’AS Marsa a remporté son match face au SC Moknine avec un score de 2-1 à Moknine. Le dimanche 10 novembre, l’ES Radès accueillera Jendouba Sport.

Ces résultats confirment les bonnes performances du CS Korba dans le Groupe A et de l’AS Agareb dans le Groupe B, avec des matchs serrés et une compétition qui reste ouverte.

GROUPE A

Samedi 9 novembre :

A l’Ariana :

AS Ariana – CS Msaken 1-0

A Menzel Bourguiba :

SA Menzel Bourguiba – AS Megrine 0-0

A Korba :

CS Korba – CS Hammam-lif 3-0

A Mahdia :

EM Mahdia – Kalaa Sport 0-0

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – AS Oued Ellil 1-1

A Moknine :

SC Moknine – AS Marsa 1-2

Dimanche 10 novembre :

A Radès municipal :

ES Radès – Jendouba Sport

Classement: Pts J

1- CS Korba 10 4

2- Kalaa Sport 8 4

4- AS Marsa 8 4

3- ESH Sousse 8 4

5- EM Mahdia 7 4

6- AS Megrine 7 4

7- CS Hammam-Lif 5 4

8- Jendouba Sport 4 3

9- AS Ariana 3 4

10- SAM Bourguiba 3 4

11- CS Msaken 2 4

12- AS Oued Ellil 2 4

13- SC Moknine 2 4

14- ES Radès 1 3

GROUPE B

Samedi 9 novembre

A Sakiet Eddaier :

ES Sakiet Eddaier – O. Sidi Bouzid 1-1

Dimanche 10 novembre :

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Kasserine

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – BS Bouhajla

A Jelma :

AS Jelma – KS Agareb

A Gabès :

S. Gabésien – OC Kerkennah

A Redayef :

CS Redayef – CS Chebba

A Djerba Midoun :

ES Jerba – ES Rogba

Classement: Pts J

1- AS Agareb 9 3

2- AS Kasserine 9 3

3- O Sidi Bouzid 8 4

4- JS Kairouan 7 3

5- OC Kerkennah 5 3

6- AS Jelma 4 3

7- ES Rogba 4 3

8- PS Sakiet Eddaier 4 4

9- Sfax RS 2 3

10- Baath Bouhajla 2 3

11- CS Chebba 1 3

12- CS Redayef 1 3

13- ES Jerba 1 3

14- S.Gabésien 1 3