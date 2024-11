L’Espérance de Tunis a remporté une victoire serrée 2-1 contre l’AS Gabès lors de la 8e journée de la Ligue 1 tunisienne. Surveillés par leur nouvel entraîneur Laurentiu Reghecampf, les Espérantistes ont ouvert le score à la 19e minute avec un but de Raed Bouchniba, mais Gabès a rapidement égalisé par Mohamed Camara à la 34e minute.

Juste avant la mi-temps, Koussay Maacha a redonné l’avantage à l’Espérance avec un tir puissant. En seconde période, les “sang et or” ont multiplié les occasions sans parvenir à aggraver le score, en raison de la vigilance du gardien adverse.

Cette victoire permet à l’Espérance de monter provisoirement à la 4e place avec 15 points, à égalité avec l’US Monastir et le Stade Tunisien. L’AS Gabès se positionne provisoirement 9e avec 8 points.

Résultats des rencontres disputées samedi :

Samedi 9 novembre

A Radès (16h30) :

Espérance de Tunis – AS Gabès 2 – 1

A Medjez El Bab :

Olympique de Béja – ES Zarzis 1 – 2

Au Bardo :

Stade Tunisien – JS Omrane 0 – 0

A Tataouine :

US Tataouine – Club Africain 0 – 1

Dimanche 10 novembre

A Bizerte (14h30) :

CA Bizertin – Etoile du Sahel

A Soliman (14h30) :

AS Soliman – EGS Gafsa

A Monastir (16h00) :

US Monastir – CS Sfaxien

A Metlaoui (14h30) :

ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Classement Pts

1. ES Zarzis 19

2. C. Africain 18

3. O. Béja 17

4. Espérance ST 15

5. US Monastir 15

6. S.Tunisien 15

7. JS Omrane 11

8. CS Sfaxien 10

9. AS Gabès 8

10. AS Soliman 7

11. ES Metlaoui 6

12. US Ben Guerdane 5

13. ES Sahel 5

14. CA Bizertin 4

15. US Tataouine 3

16. EGS Gafsa 3