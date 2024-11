La première édition du « Festival culturel de l’étudiant », organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Bureau régional de (UNESCO) pour le Maghreb à Tunis, avec le soutien des Pays-Bas, s’est ouverte, jeudi, au Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous.

Le festival, qui se poursuivra jusqu’au 9 novembre, s’inscrit dans le cadre d’un projet global lancé il y a deux ans, intitulé « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information », qui combine les domaines de la culture, de l’éducation et des droits de l’homme et englobe une série d’activités culturelles et artistiques visant à promouvoir la coexistence à travers les expressions artistiques et culturelles, a déclaré Ahlem Dakhlaoui, directrice générale des affaires estudiantines au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers ses partenariats avec des organisations internationales, œuvre à offrir aux jeunes des espaces créatifs pour promouvoir les valeurs de tolérance, de citoyenneté et d’action commune et construire une société équilibrée et tolérante basée sur la diversité culturelle d’une part et le respect des droits de l’homme d’autre part, a-t-elle encore indiqué.

Le festival accueille 116 étudiants des différentes universités tunisiennes, qui auront l’occasion de développer leurs talents artistiques dans les domaines des arts plastiques, du théâtre et de la musique à travers diverses activités, événements et ateliers de formation sous la supervision d’éminents professeurs d’université et d’artistes.

Il s’agit également de sensibiliser les jeunes aux questions locales, nationales et mondiales liées au développement durable, à la lutte contre les discours de haine, le harcèlement et la violence via les médias, renforçant ainsi le dialogue interculturel et la coopération entre les jeunes étudiants.

Ce festival est aussi une occasion de célébrer la Journée internationale de lutte contre la violence et le harcèlement à l’école, y compris le cyberharcèlement