76,5 millions de dinars pour booster le secteur des dattes grâce au programme américain ‘Food for Progress

Le secteur des dattes en Tunisie va bénéficier d’un appui financier de 76,5 millions de dinars tunisiens (24,85 millions de dollars), du ministère américain de l’Agriculture (USDA), dans le cadre de son programme “Food for Progress (FFPr)”, a annoncé, lundi, l’ambassade des États-Unis à Tunis.

L’objectif de ce programme quinquennal est d’augmenter de manière significative la production de dattes et de renforcer les systèmes agricoles traditionnels des oasis, indique l’ambassade.

Le projet sera mis en œuvre par Partners of the Americas, une organisation américaine à but non lucratif ayant 60 ans d’expérience dans la mise en œuvre de programmes d’agriculture et de sécurité alimentaire dans le monde entier, en partenariat avec les agriculteurs tunisiens, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que la société civile.

Les principales activités porteront sur la formation et la distribution de subventions pour l’amélioration de la gestion de l’eau et des pratiques d’irrigation, ainsi que sur une meilleure efficacité de la main-d’œuvre et le développement d’opportunités d’exportation à travers le monde, y compris sur le marché américain.

L’ambassadeur des États-Unis à Tunis Joey Hood, a souligné, à cette occasion, que ce soutien américain permettra d’augmenter les exportations de dattes tunisiennes.

“La Tunisie continue d’impressionner les consommateurs de par le monde avec la qualité de ses produits agricoles. C’est pourquoi le gouvernement américain est fier de poursuivre son partenariat avec les agriculteurs tunisiens afin d’introduire encore plus de leurs produits sur les marchés américains. L’huile d’olive tunisienne en bouteille est déjà très appréciée aux États-Unis et les dattes tunisiennes sont tout aussi recherchées”, a-t-il déclaré.

Depuis sa création en 1985, le programme “Food for Progress” soutient les pays pour qu’ils renforcent leurs agricultures. L’objectif principal de ce programme est d’accroître la productivité agricole et de développer les marchés ainsi que le commerce des produits agricoles.