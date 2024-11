Le FC Barcelone accueille l’Espanyol Barcelone pour le derby catalan ce dimanche, lors de la 12ᵉ journée de Liga.

Leader de la Liga, le FC Barcelone a l’occasion d’élargir son avance en tête du classement. En cas de victoire, les Blaugrana pourraient creuser un écart de neuf points sur leur dauphin, le Real Madrid, actuellement deuxième.

Heure et Chaîne de Diffusion

Le derby catalan entre le FC Barcelone et l’Espanyol Barcelone sera diffusé ce dimanche à partir de 16h15. La rencontre sera retransmise sur DAZN et DAZN 1.