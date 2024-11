Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, vendredi, lors d’une réunion tenue en présence du président du parlement, Brahim Bouderbala, de maintenir la seance ouverte jusqu’à l’adoption du projet de loi de finances de 2025 dans les délais constitutionnels.

Selon un communiqué du parlement, la réunion a été consacrée à la poursuite de l’examen des dispositions relatives aux plénières communes entre l’ARP et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), la présentation et les débats sur le projet du budget de l’Etat et le projet de la balance commerciale, la présentation de la Déclaration du gouvernement à leur sujet, le débat sur les missions et les missions spéciales et le projet de la loi de finances au titre de 2025.

Les membres du bureau ont abordé des questions relatives au bon déroulement de ces sessions plénières, notamment en ce qui concerne la gestion du temps, des interventions et du vote.

Ils ont, à cet égard, formulé plusieurs propositions visant à garantir la réussite de cette première expérience de travail commun entre l’ARP et le CNRD.

Le bureau continuera, lundi 4 novembre, les débats concernant les différentes dispositions de ces séances communes pour examiner le projet du budget de l’Etat, le projet de la balance commerciale et le projet de loi de finances de 2025.

Les débats devraient démarrer au courant de la semaine prochaine.