Projections gratuites à l’occasion des Journées du cinéma palestinien dans le monde 2024

Des projections gratuites pour des films sur la cause palestinienne auront lieu dans divers espaces culturels et salles de Cinéma en Tunisie dans le cadre des “Journées du cinéma palestinien dans le monde” (Palestine Cinema Days around the World).

A cette occasion, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé son adhésion au mouvement international pour promouvoir les voix palestiniennes et réfuter les faux récits”.

Organisé par Palestine Film Lab, Palestine Cinema Days around the World est un évènement annuel qui se tient depuis 2014, à l’occasion de la commémoration de la déclaration de Balfour, datant du 2 novembre 1917. Cette date constitue l’une des étapes marquantes dans l’histoire de la Palestine ayant précédé la Nakba de 1948.

Film Lab est “basée sur la collaboration, la coordination et la création de partenariats avec des institutions et des individus travaillant dans le secteur du cinéma et de la réalisation de films en Palestine et à l’étranger afin de créer un impact sur la communauté des cinéastes émergents, ainsi que sur les spectateurs de films.”

La carte des projections dans chaque pays est visible sur le site de Film Lab Palestine et ses partenaires à travers le monde et au Moyen Orient. Plus de 250 projections de films palestiniens ou sur la cause palestinienne sont prévues dans le monde entier sur 23 jours, à partir du 2 novembre prochain.

A priori, une liste de deux films documentaires a été annoncée par la Cité de la Culture et CinéMadart : “Resitance Why” par Christian Ghazi et “The Wanted 18” par Amer Shomali et Paul Cowan.

“Resistance Why” (Résistance, pourquoi) de Christian Ghazi (56′) aura lieu à la salle Ciné 350 (17h30) à la Cité de la Culture.

Synopsis: En 1970, à l’initiative de Soraya Antonius (Société du 5 juin), Christian Ghazi et Noureddine Chatti sont allés à la rencontre de personnalités politiques arabes, et en particulier de Palestiniens vivant au Liban. Ghassan Kanafani, Sadiq Jalal El-Azm, Nabil Shaath et d’autres offrent leurs visions de la révolution palestinienne, l’ancrant dans son histoire depuis le début du XXe siècle.

The Wanted 18 ( Les 18 Fugitives) réalisé par Amer Shomali et Paul Cowan (documentaire d’animation, Palestine, Canada, 2014,75′) sera projeté au siège de la Cinémathèque tunisienne à la Cité de la Culture (18h30) et au CinéMadart, à Carthage (17h00).

Synopsis: Utilisant la technique du stop-motion, le dessin et des interviews, les réalisateurs Amer Shomali et Paul Cowan recréent l’incroyable histoire vraie de la première Intifada palestinienne. La poursuite des forces de l’occupation de 18 vaches, dont la production indépendante de lait dans une ferme collective palestinienne fut déclarée “une menace pour la sécurité nationale”.