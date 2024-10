La Tunisie connaîtra aujourd’hui un temps variable marqué par un ciel partiellement nuageux, avec une tendance à l’augmentation de la couverture nuageuse sur les régions ouest du nord et du centre.

Les vents souffleront du sud sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud, avec des rafales pouvant atteindre des vitesses importantes, notamment près des côtes et dans le sud. Ces vents forts pourraient entraîner des phénomènes locaux de sable, réduisant la visibilité et affectant la qualité de l’air.

La mer sera agitée, voire très agitée par endroits, notamment dans le golfe de Gabès, déconseillant ainsi les activités nautiques.

Les températures maximales varieront entre 23 et 27°C sur les côtes est et les hauteurs ouest, tandis qu’elles atteindront des valeurs plus élevées, comprises entre 28 et 34°C, dans les autres régions du pays.