Chaoued en visite non annoncée : recommandations pour renforcer les centres de formation à Ben Arous

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a effectué hier lundi, des visites “non annoncées” au centre sectoriel de formation en textile à Bir El Kassâa, à l’unité régionale de formation continue et de promotion professionnelle et à la direction régionale de l’emploi et de formation professionnelle à Ben Arous.

Au cours de ces visites, le ministre a pris connaissance des conditions de travail au sein de ces structures, de leur activités et des prestations fournis aux apprenants, a indiqué le ministère de l’emploi dans un communiqué publié mardi sur sa page officielle sur facebook.

A cette occasion, il a recommandé la création de nouvelles filières en vue de diversifier les offres de formation et de développer la formation continue de manière à renforcer les compétences au sein des entreprises.

Il a recommandé la mise en oeuvre du processus d’acquisition des équipements nécessaires permettant au centre sectoriel de Bir El Kassâa de lancer de nouvelles filières de formation au profit des apprenants et d’accélérer le parachèvement des procédures relatives à la location du nouveau siège de la direction régionale.

Selon le même communiqué, le ministre de l’emploi a appelé à la nécessité d’améliorer la qualité des prestations, de respecter leur délai, de parachever la numérisation des archives et de renforcer la coordination avec les autorités régionales et locales afin de résoudre les problématiques d’infiltration des eaux dans ce centre.