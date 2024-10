Le comédiennes Rim Zribi et Kaouther Bardi sont réunies dans une nouvelle pièce du genre vaudeville qui s’intitule “Lellahom” mise en scène par Zouheir Rais.

La première de “Lellahom” a eu lieu, vendredi soir, au Théâtre municipal de Tunis. Cette pièce en hommage à la femme laborieuse et résiliente est mise en scène d’après un scénario de Habib Ghazel et la chorégraphie de Rochdi Belgasmi.

Il s’agit du premier duo entre Kaouther Bardi et Rim Zribi qui avaient auparavant travaillé de nombreuses œuvres théâtrales collectives, notamment au sein de la Troupe de la ville de Tunis. Dans “Lellahom”, elles incarnent les personnages les rôles de deux femmes travaillant dans une troupe musicale se prooduisant dans des fêtes de mariage. Le duo s’engage dans une sorte de dialogue et de confidences sur la relation de chacune avec soi-même et avec la société en général, jetant la lumière sur de nombreuses questions d’ordre social et culturel.

La pièce a démarré dans une ambiance festive avec des chants qui caractérisent les fêtes de mariage en Tunisie. Derrière l’apparence joyeuse des deux femmes se cachent leurs souffrances et leurs malheurs et qui ne tardent pas à ressurgir au fils des événements dominés par une atmosphère à la fois comique et satirique.

Elle se veut un hommage particulier à la femme tunisienne laborieuse en témoigne son titre “Lellahom” qui signifie en dialecte tunisien ‘Madame’, une appellation qui renvoie plutôt à un grand respect envers la femme. Les défis auxquels sont confrontées ces femmes résilientes, au quotidien, lèvent le voile sur des questions sociétales et des comportements assez fréquents.

L’aspect jovial et satirique du dialogue entre les deux personnages n’est enfin qu’un alibi pour traiter des questions assez sérieuses, tels que les défis financiers et les problèmes sociaux en lien avec le chômage et le pouvoir d’achat. C’est aussi un clin d’œil sur la perte des valeurs humaines qui caractérise la vie moderne dans un monde en pleine mutation surtout à la lumière du développement technologique et ses effets psychologiques, parfois ravageurs.

Cette oeuvre est porteuse d’un message assez fort sur la condition d’une certaine catégorie de femmes, leur lutte et sacrifice pour gagner leur vie, faisant de ce duo le symbole de résilience, d’espoir et de joie.