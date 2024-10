Ce dimanche 27 octobre, la 6ᵉ journée du championnat tunisien de Ligue 1 a livré des matchs captivants et quelques surprises. Voici un récapitulatif des scores et du classement:

Résultats des rencontres de dimanche

Stade Hedi Ennaifer : Le Stade Tunisien s’impose face à l’AS Gabés avec un score de 2-1. Youssouf Oumarou ouvre la marque sur penalty à la 26ᵉ minute, suivi de Bonheur Mugisha à la 70ᵉ. L’AS Gabés réduit l’écart grâce à un but d’Oussema Naffati à la 72ᵉ minute.

Stade Soliman : L’AS Soliman et l’US Ben Guerdane se neutralisent avec un match nul (0-0).

Stade Ben Jannet : L’US Monastir domine EGS Gafsa avec une victoire de 2-0, grâce aux buts de Hazem Mastouri (47ᵉ) et Fabrice Zeguei (78ᵉ).

Stade Taieb Mhiri : Le CS Sfaxien arrache un nul à la dernière minute face à l’ES Zarzis (1-1). Achraf Jabri ouvre le score pour Zarzis à la 25ᵉ minute, tandis qu’Haythem Laayouni égalise pour Sfax à la 91ᵉ.

Résultats des matchs de samedi

Stade de Medjez El Beb : L’Olympique de Béja et le Club Africain se quittent sur un match nul (1-1). Skander Seghaier marque pour Béja (54ᵉ), répondant à l’ouverture du score de Bilel Ait Malek (15ᵉ).

Stade Métlaoui : ES Métlaoui et ES Sahel terminent leur rencontre sur un score vierge (0-0).

Stade Tataouine : JS Omrane s’impose face à l’US Tataouine dans un match riche en buts (4-2), avec des réalisations de Ghaith Ben Hassine, Ahmed Hadhri, Haythem Khemissi et Khaled Boussaidi.

Classement de la Ligue 1 après 6 journées :

Olympique de Béja – 16 points

Club Africain – 14 points

US Monastir – 14 points

ES Zarzis – 13 points

Stade Tunisien – 13 points

Espérance ST – 9 points

CS Sfaxien – 9 points

JS Omrane – 9 points

ES Métlaoui – 6 points

AS Soliman – 6 points

ES Sahel – 5 points

AS Gabés – 5 points

US Ben Guerdane – 4 points

CA Bizertin – 4 points

US Tataouine – 3 points

EGS Gafsa – 0 point