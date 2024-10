La 2ᵉ journée de la Ligue 2 tunisienne de football professionnel s’est achevée ce dimanche 27 octobre, avec des résultats marquants pour les équipes des poules A et B.

Dans la poule A, plusieurs matchs se sont conclus sur des scores vierges, notamment ES Radés contre CS Msaken (0-0) et CSH Lif face à l’AS Marsa (0-0). La victoire la plus significative est celle de Mégrine Sport, qui s’est imposée 3-1 à l’extérieur contre SC Moknine, lui permettant ainsi de conserver la première place avec 6 points en deux journées. D’autres équipes, comme l’ESH Sousse et le CS Korba, se partagent la deuxième place avec 4 points.

Du côté de la poule B, les équipes d’AS Kasserine et AS Agareb continuent leur bon début de saison avec chacune une victoire ce dimanche, les positionnant en tête du classement avec 6 points. Le choc entre ES Jerba et OC Kerkennah a tourné à l’avantage des visiteurs, OC Kerkennah s’imposant largement avec un score de 3-0. À noter également la victoire d’AS Jelma 2-0 face à S Gabésien.

Ces rencontres confirment des dynamiques intéressantes pour plusieurs clubs, alors que d’autres cherchent encore à décrocher leurs premiers points. La compétition reste serrée dans les deux poules, où chaque point pourrait faire la différence pour l’accession en Ligue 1.