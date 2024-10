Le tennis tunisien brille une fois de plus sur la scène internationale ! Skander Mansouri, associé au Colombien Nicolas Barrientos, a remporté le titre en double du Challenger de Brest, en France. Cette victoire, obtenue face à la paire suisse-tchèque Paul/Vocel (7-5, 4-6, 10-5), marque un tournant dans la carrière du jeune Tunisien.

En atteignant la finale, Mansouri et Barrientos ont déjà réalisé une performance remarquable. Leur victoire en demi-finale face aux Français Martineau et Droguet (7-5, 6-3) témoigne de leur solidité et de leur détermination. Ce succès vient confirmer le talent prometteur de Skander Mansouri, qui s’impose progressivement comme l’une des références du tennis mondial.