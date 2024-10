Le Clasico a basculé du côté du FC Barcelone. Dans un match qui restera dans les annales, les Blaugrana ont infligé une véritable correction au Real Madrid (4-0) sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Le héros de la soirée ? Robert Lewandowski, auteur d’un doublé éclair en seconde période, qui a totalement éteint les espoirs madrilènes.

Le buteur polonais, toujours aussi efficace, a profité de deux contre-attaques fulgurantes pour inscrire ses deux buts. Ces réalisations ont complètement déstabilisé les Merengues, qui n’ont jamais pu revenir dans le match. Les jeunes pousses barcelonaises, Lamine Yamal et Raphinha, ont également marqué de leur empreinte la rencontre en ajoutant leur pierre à l’édifice.

De l’autre côté, Kylian Mbappé, recrue phare du Real Madrid, a vécu une soirée cauchemardesque. Malgré deux buts refusés pour hors-jeu et plusieurs occasions manquées, l’attaquant français n’a pas pu tromper la vigilance d’Iñaki Peña.

Avec cette victoire éclatante, le Barça conforte sa position de leader en Liga et creuse l’écart avec son rival madrilène. Le Real Madrid, quant à lui, voit sa série d’invincibilité en championnat s’arrêter brutalement et se retrouve à six points de son adversaire.