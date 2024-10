Dans l’esprit des organisateurs, élire la plus belle voiture de l’année, c’est reconnaitre que le client est roi.

Jeudi 24, courant, lors d’un point de presse on a dévoilé les résultats du sondage autour de la reine de la route.

Auparavant on connaissait la voiture de l’année. Cela avait trait au record des ventes. Depuis trois ans, sous la houlette du sémillant Mourad Bouzidi, notre confrère directeur du site ‘’Tunisieautos’’ les automobilistes donnent de la voie. Et ainsi les propriétaires de véhicules élisent la ‘’plus belle voiture de l’année’’.

Deux reines pour un seul marché

Les organisateurs ont procédé comme ils le faisaient auparavant à un sondage national apurés des automobilistes. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à se manifester et à participer. Et ce l’on ne vote pas pour l’esthétique uniquement. Il faut montrer que le véhicule ne manque pas de caractère en matière de tenue de route, de sécurité et de confort. Ainsi donc pour la catégorie ‘’voiture généraliste’’ c’est la ‘’T5 EVO Forthine’’ du constructeur Dong Feng qui a eu les faveurs des suffrages. La marque est distribuée en Tunisie par la société ‘’Comet’’ laquelle fait du montage pour des petites séries.

Et, pour la catégorie Premium, c’est la BMW XM, hybride qui a été couronnée. Compliments !