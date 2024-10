Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que les cigarettes électroniques jetables seront interdites à la vente à partir du 1er juin 2025, à quelques semaines de la présentation de son “ambitieux” plan de lutte contre le tabagisme.

Une loi pour interdire la vente de ces cigarettes parfois appelées “puffs”, a été présentée mercredi au Parlement.

Les entreprises ont jusqu’au 1er juin de l’année prochaine pour “écouler tout stock restant et se préparer à l’entrée en vigueur” de l’interdiction, selon un communiqué du gouvernement, relayé par des médias.

L’Ecosse a décidé de repousser sa propre interdiction de ces produits, prévue le 1er avril 2025, pour s’aligner sur la date de Londres.

Selon le gouvernement, l’usage de ces cigarettes a bondi de plus de 400% entre 2012 et 2023, et environ 9% des Britanniques achètent et consomment ces produits.