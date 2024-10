La Tunisie appelle à une intégration industrielle arabe pour une économie verte et circulaire

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a affirmé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération régionale pour parvenir à l’intégration industrielle arabe.

Intervenant lors d’une table ronde ministérielle sur le thème “Vers une stratégie d’intégration industrielle arabe – Visions et expériences”, organisée, mercredi, dans la capitale saoudienne, Riyad, en marge de l’organisation du Forum multilatéral sur la politique industrielle de l’ONUDI, elle a appelé à la promotion des partenariats entre les gouvernements et les institutions privées en vue d’assurer la transition vers une économie verte circulaire.

La représentante du gouvernement tunisien a souligné l’importance de la mise œuvre des programmes industriels et des projets d’infrastructure conjoints afin de faciliter la création de zones de libre-échange pour faciliter les échanges de biens et de services entre les pays arabes.

Elle a, à cette occasion, évoqué la nécessité de suivre une politique efficace pour construire des chaînes de valeur industrielles développées et œuvrer davantage à diversifier l’économie et développer de nouveaux secteurs.

La ministre a souligné, en outre, l’attachement du gouvernement tunisien à consolider la coopération régionale afin d’assurer la complémentarité industrielle arabe. Elle a aussi, appelé, à promouvoir les partenariats entre les gouvernements et les entreprises privées afin de garantir le passage vers l’économie verte circulaire.

Cette deuxième édition du forum, MIPF 2024, relevant de l’organisation des nations unies pour le développement industrielle (ONUDI), et organisé pour la première fois en Arabie Saoudite, a enregistré la participation de près de 3 mille ministres et dirigeants du secteur de l’industrie dans le monde, ainsi que des décideurs, des directeurs exécutifs et experts dans le secteur industriel.

Les principales problématiques qui entravent le développement de l’industrie et sa pérennité ont été passées en revue lors de cette rencontre qui a été aussi une opportunité pour échanger les idées et les expériences dans l’intérêt du développement du secteur de l’industrie, au double plans régional et international.