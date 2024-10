La direction régionale de l’équipement et de l’habitat au gouvernorat de Sidi Bouzid poursuit la réalisation d’une série de projets d’aménagement de routes et de pistes rurales, selon le directeur régional de l’équipement, Sami Hamrouni.

Hamrouni a souligné, à l’Agence TAP, qu’un appel d’offres sera lancé, à la fin de l’année en cours, pour la première tranche de dédoublement de la route nationale n°13 reliant Lassouda à Kasserine, tandis qu’un appel d’offres pour la deuxième partie de cette route, reliant Lassouda à Sfax, sera annoncé l’année prochaine.

Ce projet comprend également la réalisation de 33,5 km de pistes rurales reliant cette route aux zones de production, ainsi que 2 km reliant cette route à la zone industrielle d’Oum Laâdham.

Il a également mentionné que le projet de renforcement de la route nationale n° 3 bis reliant la localité de Zlaïmia à Sbeïtla sur une longueur de 22,5 km, a progressé de 40%, en plus de la programmation du renforcement de 10 km de la route nationale n° 3 entre Bir El Hafey et Sidi Ali Ben Aoun, et de 14 km sur la route nationale n° 14 entre Mezzouna et Meknassy, pour un coût total de 45 millions de dinars.