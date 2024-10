La première édition de la Conférence africaine de l’exportation et de la logistique se tiendra lundi prochain, dans le but de rapprocher l’exportateur de l’importateur, en impliquant tous les acteurs de ce processus économique, notamment à la lumière des accords de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF) auxquels l’Algérie a adhéré, a indiqué mercredi un communiqué de la société organisatrice.

La Conférence qui sera organisée à dans un hôtel à Alger par la société d’études économiques et développement des investissements (SEEDI), vise à mettre en exergue “les nouvelles dispositions et avantages mises en place par l’Etat au profit des exportateurs algériens pour optimiser leurs opérations commerciales en Afrique dans le cadre des accords de la ZLECAF, tout en rapprochant l’exportateur de l’importateur par l’implication de tous les acteurs dans cette importante démarche économique”, précise le communiqué.

La conférence “réunira des experts, des institutions, des exportateurs, des logisticiens et des acteurs majeurs de l’économie africaine, ainsi que des opérateurs économiques nationaux (producteurs, industriels, transporteurs, exportateurs…) relevant de plusieurs secteurs, dont l’agriculture, l’agroalimentaire, l’emballage, les industries lourde et légère, des banques, des assurances et du transport”, a-t-on expliqué.