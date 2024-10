Rouhaniyet 2024 : Mounir Troudi, Leila Hajaiej et des artistes internationaux à Nefta pour la musique mystique

Le festival de Musique Soufie et Mystique de Nefta, Rouhaniyet, se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2024, à Nefta, dans le gouvernorat de Tozeur.

Placée sous le signe de “Ichq” (passion), cette 7ème édition prévoit des spectacles de troupes de musique soufie et mystique locales et étrangères issues de divers pays dont la Tanzanie, la Syrie, le Maroc et la Palestine.

La Tunisie sera représentée par Mounir Troudi et Leila Hajaiej en plus de “la hadhra” de Sami Lajmi. La Palestinienne Dalal Abu Emnah, le Syrien Adnen Hallek, le Marocain Rachid Ghannem et Yahia Bihaki sont les artistes arabes invités.

Des conférences, ateliers, animations et foires d’artisanat sont également au menu de cette édition qui prévoit des visites guidées dans les lieux saints, Zaouias, de la région de Chott Jerid.

Créé en 2015, le festival de Musique Soufie et Mystique de Nefta, Rouhaniyet, est un rendez-vous annuel dédié à la musique sacrée et aux traditions soufies ancestrales.