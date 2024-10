La formation en alternance, bien qu’ancienne en Europe, a fait son apparition en Tunisie en 2018 avec le décret 929, souligne Mohamed Jaoua dans un Post sur sa page facebook. Elle a été rapidement mise en œuvre par des institutions comme Esprit et Esprit School of Business dès 2019, puis Pristini School of AI en 2022.

Ce type de formation, destiné aux titulaires de Licence souhaitant obtenir un diplôme Bac+5, allie enseignement universitaire et expérience professionnelle en entreprise. Les étudiants alternent entre leurs cours (deux jours par semaine) et leur travail en entreprise, leur formation étant adaptée en durée et en pédagogie.

L’alternance présente de nombreux avantages pour les étudiants, comme la gratuité des études et une première expérience professionnelle. Les entreprises bénéficient d’un personnel formé et fidélisé, tout en réduisant leurs coûts grâce aux primes gouvernementales et exonérations de charges.

Du côté des universités, l’alternance accroît l’attractivité des formations, améliore la qualité pédagogique et renforce les liens avec le monde professionnel.

Cependant, ce modèle n’est pas sans défis, notamment face à la concurrence des formations européennes et la nécessité de former des cadres déjà en poste. Malgré cela, l’alternance est perçue comme une solution prometteuse pour l’évolution des compétences, aussi bien pour les jeunes diplômés que pour les cadres en reconversion.