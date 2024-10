L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) organise la participation tunisienne au Salon International des Fruits et Légumes « Fruit logistica’2025 », qui aura lieu à Berlin du 05 au

07 février 2025.

Le salon Fruit Logistica est le rendez-vous du début d’année dans le secteur fruits et légumes, qui couvre tous les secteurs du commerce des produits frais. Il offre l’occasion à chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement internationale de prendre connaissance des dernières innovations et des derniers produits et services, indique l’APIA.

Lors de ce salon, les entreprises tunisiennes peuvent bénéficier d’opportunités de réseautage avec les principaux décideurs de la filière et accroître ainsi leur visibilité.

L’APIA appelle les entreprises à s’inscrire avant le 1er novembre prochain en remplissant un formulaire en ligne.