Découvrez les films en compétition à la 10ème édition de Ciné Par’Court : Fictions et documentaires à l’honneur

Cinq courts métrages, trois fictions et deux documentaires, sont en compétition à la 10ème édition du programme cinématographique Ciné Par’Court dédié aux jeunes cinéastes dont le palmarès sera dévoilé mercredi prochain.

Selon le site du Goethe-Institut Tunis, la liste comprend les fictions « Les échos de la mer ( 9′), The Metamorphosis (15′) et Haycha (11′.55) et les documentaires « ECHOES OF MACHTAT (19′) et La violeuse (16.55).

Ces courts sont l’œuvre de cinq équipes encadrées, durant 4 mois, par des formateurs pour mener à bien leurs court-métrages. Les cinq équipes ont travaillé dans le cadre d’ateliers sur l’écriture, le découpage technique, la préparation au tournage, le montage image, l’étalonnage, le mixage effets sonores etc…

La cérémonie de clôture de la 10ème édition de Ciné Par’Court est prévue ce mercredi 23 octobre, à partir de 18h, à la Cité de la Culture de Tunis, a annoncé, lundi, le Goethe-Institut Tunis. L’événement qui se déroulera à la salle Ciné 350, mettra à l’honneur les cinq courts-métrages et en présence des cinq équipes.

Un jury spécialisé attribuera deux prix aux meilleures équipes, offrant aux lauréats l’opportunité de participer en 2025 à des festivals de courts-métrages en Allemagne, renforçant ainsi les liens culturels entre la Tunisie et l’Allemagne, indique le Goethe-Institut .

Ciné Par’Court (Khatawat) est organisé par le Goethe-Institut Tunis, en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), la Cinémathèque tunisienne et le ministère des Affaires culturelles. Cet événement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à soutenir le cinéma court en Tunisie et à promouvoir les jeunes talents à l’échelle internationale. Ce programme annuel accompagne les projets de jeunes réalisateurs de l’écriture scénaristique jusqu’à la réalisation d’un court métrage et des dernières opérations de post-production.

Quatre films ont été produits par la 9ème édition de Ciné Par’Court organisée en 2022. Les films primés lors de l’édition précédente sont : DOV 2070 (documentaire, 22′) et TO YOU (film d’animation expérimental, 19′). Une mention spéciale a été attribuée à Little Black Sheep (fiction expérimentale, 13′).

Voici la liste des cinq films en compétition au “Ciné Par’Court” 2024 et leurs équipes:

Courts métrages de fiction

Les échos de la mer ( 9′)

Equipe:

Ali Kaddech

Slim Abroug

Adam Zouaoui

Med Aziz Ben Hammouda

Mohamed Mouakher

Chedly Hakimi

The Metamorphosis

(15′)

Equipe:

Ahmed Dridi

Maleek Bouallegui

Amine Chouaybi

Rezgui Borhen

Yassine Kawana

Amin Ben Rahhal

Mohamed Ali ben Gharsa

Haycha

(11′.55)

Equipe:

Seifallah Ben Othman

Farah Bahri Salim Sassi

Med Amir Albouchi

Emna Hafsia

Slim Khaled

Amina Boussif

Fourat Ben Letaief

Nayrouz Ben Fradj

Amal Abu Nafisah

Courts métrages documentaires

ECHOES OF MACHTAT

(19′)

Equipe:

Maram Nairi

Leith Zaiem

Rami Zriba

Firas Ben Ali

Mehe Baazi

La violeuse

(16.55)

Equipe :

Wafa Kharfia

Rafik Chibani

Nour Ben Gayesse

Siwar Trabelsi

Zied Bohli

Achref Ben Yezza

Fida Elhani