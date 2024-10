La 15ème édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie « SIAT’2024 » se tiendra du du 30 Octobre au 2 Novembre, au parc des expositions du Kram, sur le thème « L’Innovation pour un investissement résilient, inclusif et durable ».

Organisé par l ’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, cet évènement biennal a pour objectif de renforcer la transition technologique de l’agriculture tunisienne qui reste en grande partie traditionnelle et confrontée à plusieurs obstacles.

Selon l’APIA, ce salon constitue « une vitrine des technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d’affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs.

Différents secteurs seront mis en avant lors de ce salon dont les industries agroalimentaires, les énergies renouvelables, l’huile d’olive, l’agriculture intelligente, l’agriculture biologique, l’horticulture

Des pavillons et des stands dédiés à différents thèmes, produits, technologies et techniques culturales seront aménagés sur une superficie globale de 10000 m2.

Au programme de ce salon, des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et étrangers en vue de stimuler la création de projets mixtes ainsi que des séances de démonstration présentant des technologies nouvelles et techniques pour l’amélioration de la production et la valorisation des produits agricoles.

SIAT 2024 prévoit, par ailleurs, l’organisation d’un forum international à vocation scientifique et académique qui rassemblera des chercheurs, des experts et des académiciens locaux du secteur agricole autour du thème « Renforcement de la Résilience de l’Agriculture face au Changement Climatique ».

En marge de ce salon, un concours national sur les solutions technologiques appliquées à l’Agriculture « GREEN’TIC » sera organisé. L’objectif étant de promouvoir les nouvelles technologies dans le secteur agricole, et ce, pour une agriculture moderne appliquant des technologies de pointe, pour un rendement meilleur et pour une position concurrentielle sur le marché.

Ce concours est une opportunité pour tous les porteurs de projets misant sur les technologies pour apporter une amélioration ou une nouveauté à l’exploitation agricole, à l’agriculteur, au consommateur, au marché par rapport à son environnement concurrentiel, en somme à toute la chaine de valeur agricole.