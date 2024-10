L’Olympique de Marseille se rend à Montpellier ce week-end, sous la pression de deux résultats décevants. Les Phocéens, après leurs contre-performances face à Strasbourg et Angers, doivent impérativement rebondir pour ne pas se laisser distancer par leurs concurrents directs. Ce match s’annonce crucial pour maintenir le cap et rester dans la course à l’Europe.

De l’autre côté, Montpellier, également en quête de points, tentera de profiter de la situation marseillaise pour s’imposer à domicile. Les Héraultais, après deux défaites consécutives, auront à cœur de renouer avec le succès et de montrer un visage plus convaincant.

Historique des confrontations Montpellier – OM

Montpellier et Marseille se sont affrontés à 73 reprises en Ligue 1. L’OM l’a emporté 33 fois, tandis que Montpellier compte 17 victoires, avec 23 matchs nuls. La dernière victoire du MHSC contre l’OM remonte à novembre 2018.

Les cinq derniers Montpellier – OM :

20/12/2023 : Montpellier 1-1 Marseille

02/01/2023 : Montpellier 1-2 Marseille

08/08/2021 : Montpellier 2-3 Marseille

10/04/2021 : Montpellier 3-3 Marseille

04/11/2018 : Montpellier 3-0 Marseille

Horaire et diffusion du match Montpellier – OM

Le match aura lieu ce dimanche 20 octobre, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Il sera diffusé en direct sur DAZN.