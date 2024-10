“Flouka fi smé” : Spectacle unique de théâtre, rap et cirque sur la plage de Kheireddine

Un spectacle collectif de théâtre, rap et cirque qui s’intitule “Flouka fi smé” sera donné ce samedi 19 octobre sur la plage de Kheireddine, en banlieue de Tunis.

“Flouka fi smé” (littéralement une barque dans le ciel) est réalisé dans le cadre d’El Warcha faisant partie de l’association Collectif Créatif. Ce projet est financé par l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

Le spectacle du samedi aura lieu de 20h30-22h00. Il clôturera trois années de projets flottants après “ciné-vague” sur la plage de Kheireddine (mars 2022), “Korrenti”, un concert flottant réalisé en collaboration avec le collectif Debo, sur le canal de la Goulette (septembre 2022) et le Cirque “foug el me” (octobre 2023).

Cette création collaborative a été réalisée grâce à l’anthropologue et metteuse en scène Valentina Zagaria, les circassiens Mohamed Athmouni, Yosri Souissi, Emine Troudi, Khaled Marouani et Abdelrahman Almouadeb, l’artiste visuel Yassine Agrbi, Hiphop beats du label Debo Studio, les chefs de choeur Ilyes Baigui et Amerine Waldmann.

L’idée de la construction du bateau est née il y a six ans, grâce à Bassem, un habitant d’El Hafsia à la Médina de Tunis. Depuis le déménagement d’El Warcha à la Goulette, le bateau s’est naturellement trouvé dans son nouvel environnement, la mer. Après six ans de travail sur le bateau, un spectacle a été réalisé autour de ce projet qui incarne tant de symboles et de récits.

En collaboration avec l’anthropologue Valentina Zagaria, les jeunes du quartier sont partis à la recherche des histoires liées à la mer et aux bateaux. Ils ont rencontré et interviewé des pêcheurs, des charpentiers, des jeunes, des anciens, et ont collecté suffisamment de récits pour donner vie à un spectacle unique, mêlant théâtre, rap et cirque. Valentina a choisi d’utiliser le théâtre verbatim pour restituer ces histoires au public. Le théâtre verbatim est une approche documentaire qui permet de rester fidèle aux paroles des personnes interviewées, sans filtres, afin de préserver l’authenticité de leur discours.

Ce projet ne se contente pas de mettre en scène des récits. Il est le reflet d’une démarche participative et collective où chaque voix contribue à la création d’un spectacle vivant qui lie tradition et

modernité, mémoire et futur, la mer et le jaw.

El Warcha est un collectif et un espace de création fondé en 2016 dans la médina de Tunis, dédié à la promotion, de l’éducation pratique, de l’engagement civique et de l’art communautaire à travers la création collaborative.

Au cœur de sa pratique se trouve l’atelier où les résidents locaux participent régulièrement à la création d’installations d’art public et d’évènements qui répondent aux besoins et aux histoires de leurs quartiers. L’approche d’El Warcha combine l’artisanat traditionnel et design contemporain, offrant un environnement d’apprentissage pratique qui permet aux participants de co-créer leur environnement.

Après six ans de présence active à la médina, El Warcha a déménagé au Kram en 2022, élargissant son champ d’action pour inclure des projets flottants. La même année, la participation d’El Warcha à Documenta 15 a marqué une étape importante, ouvrant la voie à de nombreuses collaborations internationales et amplifiant son impact sur la scène artistique mondiale.

Les installations du collectif sont désormais présentes dans les collections permanentes d’institutions prestigieuses, telles que le Vitra Museum (Allemagne), le Centraal Museum (Pays-Bas) et le Museum Angewandte Kunst (Allemagne), reflétant l’approche unique d’El Warcha, mêlant art participatif, design et pratique sociale.

El Warcha, signifie atelier en arabe, est un collectif qui vise à promouvoir l’éducation pratique et les actions citoyennes par la fabrication de mobilier urbain temporaire, d’installations artistiques et d’événements publics avec les habitants.

Avec les membres de sa communauté qui se déplacent, le projet s’est implanté à Tottenham, au nord de Londres, en 2018 et à Lisbonne depuis 2020. Le collectif travaille également à Nefta, dans le sud de la Tunisie régulièrement depuis 2019.