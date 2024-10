Innovation et transition énergétique : Les entreprises tunisiennes s’allient aux universités

Une convention de partenariat sur la recherche collaborative entre entreprises et universités a été signée ce jeudi matin à Tunis entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF).

« La convention vise à construire un pont entre la communauté d’entreprises de la CCITF et le monde de la recherche en Tunisie », a souligné Raja Touil, directrice générale de la CCITF dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une journée de réflexion sur « Le partenariat Entreprise-Université moteur de développement » organisée à Tunis et lors de laquelle la convention a été signée.

« Aujourd’hui vu la transition énergétique, les transformations digitales et autres mutations font que les besoins de l’entreprise changent très rapidement et il faut que le monde de la recherche s’adapte aussi rapidement et soit flexible », a-t-elle ajouté.

L’intervenante a précisé que dans le cadre de cette convention, les besoins en recherche des entreprises seront recensés pour que les projets de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche y répondent.

« Il s’agit également de promouvoir les projets de recherche déjà développés au sein de l’université », a-t-elle dit.

De sont côté, Ahmed Cheikh Larbi, Chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné que la convention ouvrira des horizons très fructueux aussi bien pour les entreprises, pour l’université et pour l’étudiant.

« Il s’agit d’ouvrir une nouvelle page prometteuse puisque les entreprises à participation française jouent un rôle important dans l’économie tunisienne et sont actives dans différents domaines », a-t-il dit.

Ahmed Cheikh Larbi a indiqué que la CCITF qui regroupe plus de 2000 entreprises à participation française est un partenaire incontournable et fiable.

« D’ailleurs, les entreprises à participation française ne se limitent pas à la création d’emplois mais participent aussi au transfert des compétences, à l’amélioration des standards de qualité et au développement local », selon le chef de cabinet.

Et d’ajouter « certaines entreprises investissent dans la recherche et le développement et ont mis en place des politiques de responsabilité sociale et environnementale pour soutenir les initiatives locales et les initiatives écologiques ».

A noter que la convention a été signée par Ahmed Cheikh Larbi, Chef de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Khelil Chaïbi, président de la CCITF qui a affirmé l’engagement de la Chambre à soutenir la recherche et l’innovation.