La seconde édition du Forum du Codéveloppement Numérique se tiendra, jeudi 17 octobre courant, à Tunis, à l’initiative de Business France et la French Tech Tunis.

Cet évènement «permettra de partager les expériences dans le secteur de l’industrie numérique en Tunisie où de nombreuses sociétés françaises disposent d’équipes et de filiales dans le cadre de l’offshoring entre l’Afrique et l’Europe», a indiqué Business France.

Il sera une occasion, aussi, de mettre en lumière les différents ponts existants entre les écosystèmes français et tunisien pour la construction d’un parcours d’innovation durable, et pour offrir l’opportunité aux professionnels du numérique et du digital de se connecter avec des experts pour échanger sur les outils et les solutions existantes, ainsi que pour organiser des rencontres d’affaires entre les acteurs des deux rives de la méditerranée.

Trois grandes thématiques seront évoquées, lors de ce rendez-vous, à savoir le Codéveloppement à l’ère du Green IT ; la Cybersécurité ; et l’Intelligence Artificielle. Ainsi, ce conclave sera marqué par la participation de 10 entreprises spécialisées dans les domaines de la deeptech, greentech, cybersécurité et fintech, lesquels présenteront leurs solutions.

Des ateliers seront aussi au programme, portant, essentiellement, sur les problématiques de “Cybersécurité et assurances”, “Cloud : déployez vos environnements dans le cloud en toute sécurité” et “Codéveloppement : financement et accompagnement entre les deux rives de la Méditerranée”.

Ce Forum organisé en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation Tunisie pour le Développement, la CONECT, l’UTICA, le club DSI, TACT et la FTUSA.