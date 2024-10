AVIS D’APPEL D’OFFRES N°03/2024

VENTE IMMOBILIERE

La BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS lance un appel d’offres pour la cession d’un immeuble administratif (son ancien siège social) sis à 5bis Med Badra 1002 Tunis-Belvédère, composé de RDC, et 5 étages d’une superficie couverte de l’ordre de 2376 m² ;

Les offres doivent être établies et présentées avec précision des conditions de payement et accompagnée d’une caution bancaire de 1% du montant de l’offre d’une validité de 3 mois ils doivent parvenir par poste ou directement au bureau d’ordre central à l’adresse : BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS, au Boulevard Mohamed El Beji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8-Centre Urbain-Nord 1082 Tunis TUNISIE, de la BTE au plus tard le 08 novembre 2024 à 17h00 (le cachet du bureau d’ordre central de la BTE faisant foi).

L’Enveloppe extérieure doit être fermée et scellée libellée au nom de Monsieur le Directeur Général de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS et ne doit porter aucune mention sauf l’indication suivante : « Ne pas ouvrir – APPEL D’OFFRES N°03/2024 ».

Toute offre parvenue après le délai prévu ou non conforme aux conditions du dossier d’appel d’offres et à l’avis d’appel d’offres sera automatiquement rejetée.

Tout intéressé par le présent appel d’offre aura le droit de consulter, auprès des services de la banque ,le rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire agréé auprès des tribunaux.

Pour toute Information, RDV pour visite et consultation, veuillez contacter le 71.112.000 POSTE 2154.