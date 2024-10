Les travaux de construction d’une unité industrielle de la filiale de l’entreprise suisse ETILOG, qui est spécialisée dans la fabrication des emballages spéciaux pour l’automobile et l’aérospatiale, ont démarré, mercredi, dans la zone industrielle de Sbikha2 au Gouvernorat de Kairouan,.

D’une superficie d’un hectare, ce projet générera 210 emplois immédiats en Tunisie, indique jeudi l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur ( FIPA).

La cérémonie s’est déroulée en du directeur Général de la FIPA, Jalel Tebib, le Président Directeur Général de l’Agence Foncière Industrielle, Kais Mejri, le Directeur Général Adjoint de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Kamel Ouerfelli, et le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui.

Selon la FIPA, la Tunisie a été choisie par ce groupe pour “sa situation géographique stratégique”, “sa proximité, son écosystème entrepreneurial dynamique ” et “ses compétences qualifiées et disponibles”, outre son positionnement comme “l’un des pays les plus prometteurs pour le développement de l’industrie des composants automobiles dans la région” laquelle bénéficie d’un soutien gouvernemental substantiel”.