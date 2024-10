Anis Ben Saïd, universitaire et conseiller fiscal, a expliqué que l’article 412 ter, ajouté à la loi n°41 de 2024, introduit une réduction du taux d’intérêt sur les prêts à long terme. Cette mesure, s’appliquant aux emprunts de plus de sept ans, concerne les prêts dont les bénéficiaires ont déjà remboursé trois années et dont les taux d’intérêt excèdent 8% sur le capital restant dû.

Cette réduction s’adresse à la fois aux particuliers et aux entrepreneurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Ben Saïd a précisé, lors de son intervention sur ExpressFM, que les bénéficiaires doivent soumettre une demande manuscrite à leur banque, laquelle est dans l’obligation de répondre dans un délai de 15 jours.

Cette initiative vise à alléger le poids des dettes pour les emprunteurs, tout en stimulant l’activité économique. L’expert a souligné l’importance de cette mesure dans le contexte actuel où les entreprises, notamment les PME, peinent à se développer en raison des coûts financiers élevés.

En 2021, l’encours des prêts octroyés par les banques tunisiennes aux particuliers et aux entreprises atteignait environ 98 milliards de dinars, un chiffre qui est passé à 106 milliards en 2022. Aujourd’hui, il oscille entre 108 et 109 milliards de dinars, en raison des politiques de financement du déficit budgétaire, qui ont freiné une progression plus significative des prêts.

Cette mesure, bien que récente, pourrait apporter un soulagement aux emprunteurs tunisiens en leur offrant une meilleure capacité de remboursement et en encourageant de nouvelles initiatives économiques.