Les prix à la consommation ont augmenté, en septembre 2024, de 0,8% par rapport au mois d’aout 2024, selon une note publiée, samedi, par l’Institut National de la Statistique (INS), consacrée à l’indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024.

Cette hausse est, principalement, attribuée à la progression des prix de l’alimentation de 1,5% et des prix du groupe « Education » de 3,9%.

En revanche, les prix du groupe « habillement et chaussures » ont diminué de 0,1% suite au prolongement de la saison des soldes d’été, explique l’INS.

Augmentation de 1,5% des prix des produits alimentaires

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,5%, en raison de la hausse des prix des fruits secs de 5%, des fruits frais de 4,6%, des volailles de 4,5% et des légumes frais de 4,2%.

En revanche, les prix des viandes bovines ont diminué de 1,5%.

S’agissant des prix des produits et des services d’enseignement, ils ont progressé de 3,9%. Cette hausse s’explique, principalement, par l’augmentation des prix des fournitures scolaires de 4,2%, des services de l’enseignement secondaire privé de 5,5%, des cours de soutien scolaire de 3,4% et des services de l’enseignement préélémentaire et primaire privé de 3,1%.

Selon l’INS, les prix du groupe “loisirs et culture” ont augmenté de 1,4%. Cette hausse s’explique principalement, par l’augmentation des prix des journaux, des magazines et des livres culturels de 7,1%.