Fu Cong, représentant permanent de la Chine à l’ONU, a appelé à la réforme du système de gouvernance mondiale pour réparer l’injustice historique subie par l’Afrique.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, il a rappelé que l’Afrique, après avoir obtenu son indépendance, reste encore confrontée à des inégalités au sein de l’ordre international actuel.

La Chine soutient fermement les demandes des pays africains pour plus de représentation et de pouvoir dans la gouvernance mondiale, notamment dans la réforme du Conseil de sécurité et des institutions financières internationales.

Fu Cong a également souligné l’importance du partenariat entre l’ONU et l’Union africaine dans la promotion de la paix et du développement en Afrique.