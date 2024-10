L’association “Jeunesse sans Frontières” et le “Centre Tunisien Méditerranéen” ont publié un rapport commun sur les activités électorales observées durant les deux premières semaines de la campagne présidentielle en Tunisie (du 14 au 28 septembre 2024).

Cette observation repose sur trois approches :

la participation des jeunes, l’égalité de genre et les droits des personnes en situation de handicap. Le rapport met en lumière quatre axes majeurs : l’égalité des chances entre les candidats, la neutralité de l’administration, la participation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées, ainsi que leur accès aux activités de campagne.



Les associations ont constaté un manque de dynamisme dans la campagne, avec peu de rassemblements publics, en raison du plafonnement des dépenses et de l’absence de financement public, fixé à 150 000 dinars pour le premier tour et 100 000 dinars pour le second tour. De plus, des incidents comme la déchirure d’affiches et l’absence d’accessibilité pour les personnes handicapées ont été relevés.

Les programmes électoraux des candidats (Ayachi Zammel, Zouheir Maghzaoui, Kaïs Saïed) ont souvent ignoré les préoccupations des jeunes, et les femmes n’ont été mentionnées que dans un seul programme, axé sur la préservation de leurs acquis. Plus de 72 % des activités observées ont consisté en un contact direct avec les citoyens, avec une participation des jeunes à hauteur de 90 % et des personnes handicapées à 40 %. Aucun discours violent ou discriminatoire n’a été relevé.

La campagne électorale s’achèvera le 4 octobre à minuit, suivie de la période de silence électoral. Les résultats du premier tour seront annoncés au plus tard le 9 octobre.